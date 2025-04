SSD magnetico da 1TB: il DOPPIO SCONTO Amazon è un'occasione d'oro

1TB di spazio sempre con te grazie a questo SSD esterno magnetico del marchio Orico che oggi puoi acquistare a soli 89 euro invece di 129,99 applicando i due coupon sconto che trovi nella pagina del prodotto. Ti basterà spuntare la casella e applicare il codice promozionale per avere questo magnifico doppio sconto: l’occasione è a disponibilità limitata.

SSD Orico magnetico da 1TB: le caratteristiche

Questo SSD è una soluzione smart e veloce che ti permette di avere 1TB di spazio aggiuntivo sempre con te, anche per il tuo smartphone. Ti basterà ad esempio attaccarlo magneticamente al retro del tuo iPhone 15 o 16 (grazie all’anello incluso) per avere subito tanta memoria aggiuntiva con cui registrare magari video in 4K HDR a 120 fps.

Questo perché le prestazioni sono davvero fuori scala con una velocità che arriva fino a 2000 MB/s con cui puoi trasferire file enormi in un attimo o addirittura editare direttamente dal disco, senza dover copiare nulla. Pensato per chi crea contenuti in movimento o se cerchi semplicemente il massimo della praticità e velocità a portata di mano.

Il disco è compatto, leggero e in alluminio dissipante: pesa soltanto 41 grammi e sta comodamente persino in tasca. Compatibile con tutti i dispositivi USB-C, compresi appunti gli iPhone più recenti, oggi è disponibile con un doppio sconto eccezionale su Amazon. Acquistalo a soli 89 euro invece di 129,99.