Lampadina LED Wi-Fi al MINIMO STORICO: TP-Link Tapo L520E

È online l’offerta di Amazon che propone TP-Link Tapo L520E a prezzo stracciato. Si tratta della lampadina LED e Wi-Fi che emette una luce bianca a 4000K adatta a ogni ambiente della casa. Approfitta del forte sconto applicato in automatico e acquistala al prezzo di soli 7,99 euro.

I punti di forza? Sono tanti: uno su tutti, può essere controllata da remoto attraverso un’applicazione su smartphone oppure mediante comandi vocali, essendo compatibile con gli ecosistemi smart home di Alexa o Google.

Illumina la tua casa in modo smart con TP-Link Tapo L520E

Inoltre, è dimmerabile da 1% a 100%, così da trovare la luminosità giusta per ogni occasione, fino a 806 lumen. Dispone anche di una modalità luce naturale e può essere programmata per accendersi e spegnersi in automatico, a determinati orari, seguendo routine preimpostate. A questo si aggiunge il monitoraggio dell’energia che permette di tenere traccia dei consumi. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 7,99 euro è un affare da cogliere al volo. La lampadina TP-Link Tapo L520E di TP-Link con temperatura di colore 4000K è adatta a tutti gli ambienti della casa, dal soggiorno alla cucina, fino alla camera da letto. Il forte sconto è applicato in automatico, non è necessario attivare coupon né inserire codici promoziali.

Se hai un abbonamento Prime attivo e decidi di effettuare subito l’ordine per te c’è anche la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.