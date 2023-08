Lampadina Smart Aigostar: tanta tecnologia e qualità a soli 5€

Se volete dare al vostro soggiorno o alla vostra stanza un tocco “tech” grazie alla presenza delle luci intelligenti e gestibili con Alexa, potreste dare un’occhiata alla promozione del giorno di Amazon riguardante una delle migliori lampadine Smart sul mercato. Ci riferiamo alla lampadina multicolore Smart con attacco E27 dell’azienda Aigostar che, ancora per poche ore, la trovate in offerta al prezzo di 5,49 euro grazie a uno sconto del 50% applicabile tramite coupon da selezionare prima di procedere con l’acquisto.

Lampadina Smart Aigostar: maxi promozione su Amazon

Questa lampadina a LED da 9W offre una luce brillante con ben 806 lumen di luminosità e un’elevata efficienza luminosa, che può sostituire la tradizionale lampadina a incandescenza da 60W. Questo vi permette di risparmiare più dell’85% di energia con un conseguente risparmio effettivo sulla bolletta elettrica. Questa lampadina dura anche per più di 25.000 ore e può essere totalmente controllata tramite l’APP AigoSmart o vocalmente tramite Alexa.

È possibile scegliere 16 milioni di colori per creare un’atmosfera diversa e la luminosità di ogni colore può essere regolata dal 10% al 100%. La luminosità è fino a 806lm, mentre il calore della luce bianca calda o fredda si attesta sui 2700-6500 K. Infine potete anche programmare l’ora di accensione e spegnimento secondo le vostre esigenze, per svegliarvi o darvi il benvenuto a casa.

Tutto questo può essere vostro, solo per oggi e grazie ad Amazon, al prezzo di soli 5,49 euro invece dei consueti 12,49 euro. Non dimenticatevi di selezionare l’apposito coupon del 50% prima di mettere il prodotto nel carrello. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.