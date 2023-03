Lampadina SMART LED, con 16 milioni di colori e attacco E27: soli 10€

Se vuoi rendere casa intelligente inizia dai prodotti più semplici, utili e soprattutto che offrono risultati visibili e istantanei. Sto parlando proprio di quelli inerenti all’illuminazione come questa lampadina SMART LED.

Firmata TP Link è da non perdere perché è completa di tutto e comodissima da utilizzare. Ora ti spiego come ma prima fammi dire che è in promozione su Amazon grazie a un ribasso del 33%. Risparmi all’istante e paghi appena 9,99€ per questa bellezza: completa l’acquisto ora.

Le spedizioni? Non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina Smart LED: tutto quello che devi sapere

Semplicissima da montare (ti basta avvitarla e via), questa lampadina Smart LED ha tutto quello che stai cercando. Con attacco E27 è perfetta sia su lampade da tavolo che lampadari quindi vai sul sicuro, in più è TP Link e la qualità si fa sentire.

Oltre a poterla gestire con l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone Android e iOS, puoi usare la tua voce. Infatti l’intero sistema è compatibile sia con Amazon Alexa che Google Assistant quindi non te ne privare se in casa hai uno o l’altro.

Ma veniamo a noi, cosa può fare questa bellezza?

puoi cambiare colore scegliendone uno tra 16 milioni;

impostare coreografie automatiche mediante le scene;

optare per una tonalità di bianco tra caldo, freddo e naturale;

creare timer e programmazioni;

e gestirla da remoto.

Come vedi, con una sola lampadina hai di tutto e di più e rendi l’illuminazione sempre perfetta per le tue esigenze.

Ps: se ne acquisti più di una puoi ovviamente gestirle in gruppo.

Non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua meravigliosa lampadina Smart LED a soli 9,99€ tramite il ribasso del 33%.

Le spedizioni sono gratuite con Amazon Prime e velocissime in tutta Italia.

