Lampadina VINTAGE smart, 5€ per un prodotto senza difetti a Natale

Non perdere tempo e approfitta al volo di questa doppia promozione in corso. Se ti occorre una lampadina smart a casa ed hai una lampada o un lampadario moderno che la mettono ben in mostra, non puoi che scegliere un modello vintage. Quale? Naturalmente quello di Aigostar che funziona una meraviglia.

Come ti ho già detto, su Amazon trovi ben due sconti. Collegati in pagina e spunta il coupon per fare tua questa soluzione a soli 5,49€ e senza nessun ripensamento.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina Vintage Smart: tutto quello che c’è da sapere

Rispetto a una più classica lampadina smart questo modello Vintage di Aigostar ha il design dalla sua parte. Con vetro trasparente e aspetto che ricorda lo stile industriale, sta una meraviglia su lampade a vista e lampadari moderni.

L’attacco è E27 quindi uno dei più diffusi. In modo particolare si monta su qualunque genere di prodotto con poca difficoltà. Tu controlla per sicurezza, ma è sicuramente ciò che ti occorre.

Compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, puoi gestirla vocalmente così come con l’applicazione sul tuo smartphone. Sta a te decidere quale preferisci, le funzioni rimangono le medesime.

Scegli se illuminare l’ambiente con una luce bianca calda, fredda o naturale. Opta anche per un’illuminazione più soft o più brillante grazie al suo essere dimmerabile. Vien da sé, poi, dirti che puoi anche creare delle funzioni temporizzate per trovarla accesa e spenta a determinati orari e così via.

Insomma, per il prezzo che ha questa lampadina è un affare.

Collegati immediatamente su Amazon per acquistare la tua lampadina Vintage Smart di Aigostar a soli 5,49€. Spunta il coupon in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.