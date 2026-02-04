Lampadine GU10 multicolor e smart? A soli 8,99€ su Amazon in offerta

Rivoluziona l’illuminazione in casa scegliendo delle lampadine di ultima generazione. Come, hai bisogno di modelli GU10 per i faretti? Nessun problema, il multipack Tapo L630 è quello che fa al caso tuo: 4 pezzi da montare subito e da controllare sia con il telefono che con la voce. Sono multicolor e personalizzabili oltre che in promozione su Amazon.Comprale a soli 35,99€ (8,99€ ciascuna) con il ribasso del 10% disponibile ora in pagina.

Illuminazione smart con lampadine Tapo

Rendere le luci di casa perfette per qualsiasi occasione è semplice. Non devi chiamare alcun tecnico o effettuare secondi acquisti: direttamente con il telefono o la tua voce gestisci ogni impostazione. Tutto merito del sistema offerto da TP Link e, più nello specifico, delle Tapo L630. Queste lampadine LED smart sono dotate di attacco Gu10 e soddisfano ogni tua richiesta. Scegli dove installare e poi gestiscile anche in gruppo per semplicare la tua quotidianità.

Per controllarle scarica l’applicazione su smartphone o tablet e sblocca tutte le impostazioni legate al colore, all’intensità e alla temporizzazione. In alternativa, se in casa hai prodotti Amazon Alexa o Google Home, puoi usare la tua voce per cambiare le impostazioni ogni volta che lo desideri. Trattandosi di prodotti LED consumano poco in bolletta ma offrono luce a volontà. Questi modelli hanno una potenza di 350 Lumen con funzione di risparmio energetico integrata.

Tapo L630 Gu10: tutte le loro funzioni

Come si utilizzano? Le avviti sulle tue lampade o attacchi dedicati ed entrano subito in funzione. Cosa sono capaci di fare? Le caratteristiche e funzioni delle Tapo L630 sono diverse e sono:

temporizzazione, per creare accensioni e spegnimenti programmati;

per creare accensioni e spegnimenti programmati; controllo di gruppo , per una gestione in blocco;

, per una gestione in blocco; multicolor, per scegliere tra 16 milioni di colori disponibili;

per scegliere tra 16 milioni di colori disponibili; dimmerabilità, per impostare un’intensità compresa tra l’1 e il 100%;

per impostare un’intensità compresa tra l’1 e il 100%; modalità assenza, per simulare la tua presenza in casa.

Il multipack è su Amazon

Grazie allo sconto del 10% disponibile su Amazon, oggi rivoluzioni tutte le lampadine GU10 che hai in casa. Scegli questa confezione da 4 pezzi e porta a casa le tue Tapo L630 a soli 35,99€ subito.