Lampadine LED: il set da due pezzi in OFFERTA

Le Lampadine LED firmate Antela

Lampadine LED: a cosa servono e come si usano

Le Lampadine LED di Antela sono dei prodotti utili da avere in casa soprattutto se si è amanti dello Smart tech. Grazie a questi dispositivi, infatti, la luce all'interno di una o più stanze può essere regolata in modo intelligente attraverso eventuali assistenti intelligenti o, ancora, per mezzo del proprio smartphone.

Il set oggi in offerta è composto da 2 pezzi ed è compatibile sia con i dispositivi Amazon Alexa che con i dispositivi Google Home. Ne consegue che tutte le impostazioni relative alla luminosità possono essere modificate mediante dei semplici comandi vocali. In caso in cui non si fosse provvisti di uno dei mezzi citati, non bisogna temere poiché le lampadine sono regolabili mediante l'apposita applicazione disponibile sia per Android che iOS.

Il loro essere smart è racchiuso in diverse funzioni. Anzitutto la temperatura del colore può essere regolata passando da un bianco caldo 2700k ha un bianco freddo 6500 a seconda dei propri gusti. Nel caso in cui, invece, si voglia rendere un ambiente più particolare, il colore della luce può essere impostato anche su una tonalità RGB a propria scelta. Tramite queste impostazioni può essere modificato anche il grado di luminosità mediante i comandi legati alla dimmerabilità.

Tra le altre funzioni, non sono da dimenticare le possibilità di creare vere e proprie routine attraverso cui l'accensione lo spegnimento viene regolato affinché funzioni automaticamente e in autonomia ogni giorno.

Le Lampadine LED di Antela sono disponibile all'acquisto su Amazon a €12,65.