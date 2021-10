Lampadine LED Philips: il pacco da 6 è in promozione

Se sei alla ricerca di numerose lampadine LED dalla tonalità bianca calda è il tuo giorno fortunato perché quelle di Philips sono in promozione su Amazon. A soli 17,99€ te le porti a casa potendo cambiare tutti quei vecchi modelli che tieni sui vari lampadari e non solo.

Con le spedizioni Prime le ricevi praticamente in un solo giorno lavorativo, ma se non sei abbonato ti svelo un trucchetto.

Lampadine LED Philips: economiche e funzionali

Nella loro confezione da 6 pezzi, questa lampadine LED di Philips sono un toccasana in casa. Anche se non ne hai bisogno ora considera di acquistarle per un ricambio futuro dato che il prezzo è veramente conveniente.

Fanno parte della tipologia con attacco E14 quindi controlla bene questa caratteristica. In linea di massima sono compatibili sia con i lampadari a soffitto che con le lampade da tavolo, ma assicurarsene non fa mai male!

Come già ti ho detto, queste fanno una luce bianca calda che rende l'ambiente accogliente, caldo e tranquillo. Se non ne fossi informato, secondo gli specialisti questa tonalità di luce è quella più adatta ai contesti familiari. In ogni caso riescono ad avere un equivalenza di 40W.

Insomma, da avere all'occorrenza sono sempre ottime, no? E poi sono Philips quindi qualità assicurata.

Acquista subito queste lampadine LED su Amazon a soli 17,99€. Se possiedi un abbonamento Prime le ricevi in praticamente un giorno a casa. In caso contrario non farti problemi: ti basta scegliere come metodo di spedizione la consegna presso i punti di ritiro per non dover pagare neanche un euro in più!