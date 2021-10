Lampadine smart in pacco da 4 pezzi con COUPON esclusivo

Rendere la tua casa smart non è mai stato così semplice. Su Amazon hai l'occasione di fare tuo un bundle di lampadine smart a un prezzo favoloso. Conta che non le paghi neanche 10 euro l'una se attivi il coupon esclusivo. In questo modo te le porti a casa con una spesa di 32,99€ che è un vero affare considerando che appartengono al marchio Meross, una garanzia in questo ambito.

Approfitta subito della promozione, il coupon ha durata limitata. Le spedizioni inoltre sono veloci e gratuite così ricevi tutto in solo un paio di giorni.

Lampadine smart: casa intelligente in un battibaleno

Le lampadine smart di Meross sono semplicissime da utilizzare, ma nonostante non richiedano alcun tipo di installazione particolare, ti mettono a portata di mano di tutto e di più. Le puoi personalizzare come vuoi rendendo la stanza in cui le installi adatta alle esigenze.

Per controllarle non devi far altro che utilizzare l'applicazione su smartphone o gestirle mediante un assistente della portata di Google o Amazon quindi utilizzando la tua voce.

Puoi variare sia l'intensità della luce dal momento che sono dimmerabili, sia la colorazione. In questo caso puoi optare per un bianco caldo, uno naturale o uno freddo o, ancora, uno dei 16 milioni di colori disponibili.

Non sei ancora convinto? L'attacco E27 le rende praticamente compatibili con qualunque sistema d'illuminazione.

Acquista subito questo bundle con 4 lampadine smart Meross su Amazon a soli 32,90€ attivando il coupon. Con le spedizioni Prime le ricevi in uno o due giorni senza alcun costo aggiuntivo.