Lantern: piattaforma per proteggere i minori online

Meta, Google e altre aziende, membri della Tech Coalition, hanno annunciato Lantern, una piattaforma che permette di segnalare contenuti OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse) individuati sui rispettivi servizi. L’obiettivo è condividere le informazioni per impedire ai pedofili digitali di contattare i minori. L’infrastruttura tecnica è stato fornita dall’azienda di Menlo Park.

Lantern: piattaforma per proteggere i bambini

Meta spiega che i “predatori sessuali” usano diverse tecniche per contattare i minori online. Dopo aver ottenuto la loro fiducia, spesso facendo credere di essere coetanei, i pedofili digitali suggeriscono di usare una chat privata. Quando vengono scoperti e bloccati per aver violato le regole passano ad un altro servizio.

Lantern permette di seguire le loro attività attraverso diverse piattaforme. È in pratica un database centrale che raccoglie tutte le informazioni, tra cui username, indirizzo email, hash CSAM e keyword, associate all’account che ha violato le regole. Questi dati non confermano l’abuso, ma possono essere utilizzati per le indagini delle forze dell’ordine.

Quando un’azienda rileva una violazione applica le misure corrispondenti (ad esempio la chiusura dell’account) ed eventualmente contatta le autorità. Successivamente aggiunge le informazioni su Lantern per consentire alle altre aziende di individuare le attività dello stesso soggetto sulle proprie piattaforme.

Durante la fase di test, MEGA ha condiviso alcuni indirizzi web su Lantern. Meta ha quindi usato l’informazione per scoprire attività correlate agli URL che hanno portato alla chiusura di oltre 10.000 account su Facebook e Instagram. Inizialmente Lantern verrà utilizzato da Discord, Google, MEGA, Meta, Quora, Roblox, Snap e Twitch.