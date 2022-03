L'Antivirus AVG Internet Security è in offerta al 33% di sconto

La suite di Antivirus AVG Internet Security, il pacchetto più acquistato dagli utenti, è adesso in offerta con uno sconto del 33% sul prezzo finale. Il software può essere tuo a soli 59,99 euro per un anno, con una licenza che è valida per ben 10 dispositivi tra PC Windows, Mac e dispositivi mobile Android.

AVG Internet Security garantisce una protezione a 360 gradi per il proprio PC e permette di navigare nel web in tutta sicurezza con una serie di funzioni dedicate. L’acquisto della licenza offre la possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni.

AVG Internet Security, cosa offre la protezione del software antivirus

Tra le caratteristiche di AVG Internet Security si parte con una protezione di base per il proprio PC, con un antivirus avanzato che esamina il sistema per rilevare la presenza di virus, ransomware, spyware e altri tipi di malware. Inoltre, il software identifica in modo proattivo i campioni di malware per proteggerti dalle nuove minacce e invia avvisi nel caso ci fossero comportamenti sospetti.

Lato web, la tecnologia scansiona i siti web potenzialmente pericolosi rilevando eventuali elementi sospetti. Prima di scaricare dei file nel computer ne controlla la natura per rivelare la presenza di possibili malware. Lo stesso discorso vale per gli allegati email e per il collegamento a reti wi-fi non sicure. Un apposito strumento permette poi di rimuovere estensioni potenzialmente dannose o indesiderate.

Il firewall potenziato impedisce agli hacker di accedere ai file e alle tue foto personali. Il tutto viene protetto per fare in modo che i cybercriminali non possano prenderne possesso sfruttando magari delle app non sicure. La privacy è garantita dalla protezione dagli attacchi tramite webcam: eventuali app non attendibili saranno forzate a richiedere l’autorizzazione per utilizzare la telecamera.

A tutto questo si aggiungono acquisti e operazioni bancarie in tutta sicurezza e sistemi di protezione per i più piccoli e per i dispositivi mobile. Le 10 licenze incluse nel pacchetto di AVG Internet Security offrono quindi la possibilità di coprire un vasto range di dispositivi: adesso al prezzo vantaggioso di soli 59,99 euro per il primo anno.

