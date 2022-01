Laptop per DaD e smart working: OCCASIONE AMAZON

Sei alla ricerca di un laptop per didattica a distanza e smart working? Ecco il modello CHUWI GemiBook Pro, oggi acquistabile approfittando di un coupon sconto dal valore di 50 euro su Amazon. Con un design elegante e curato nei minimi dettagli, garantisce prestazioni all'altezza delle aspettative in ogni ambito, a casa così come in ufficio, a scuola e in viaggio.

CHUWI GemiBook Pro: il laptop è un'occasione

Sono queste le specifiche tecniche che lo rendono un computer portatile adatto alla produttività e allo studio: display da 14 pollici con risoluzione 2K (‎2160×1440 pixel) circondato da cornici molto sottili, processore quad core Intel J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, tastiera retroilluminata, ampio touchpad, Bluetooth, WiFi e una gamma completa di porte dedicate alla connettività. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

Oggi il laptop GemiBook Pro di CHUWI può essere tuo al prezzo finale di soli 359 euro, approfittando del coupon promozionale Amazon da attivare con un click. La spedizione gratuita a domicilio avviene in un giorno: se lo compri subito, entro domani sarà da te.