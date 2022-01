Mini PC a PREZZO BOMBA: scegli la tua versione

Perché un Mini PC è la scelta giusta per produttività e didattica? Costa poco, riduce al minimo l'ingombro sulla scrivania e lo puoi portare dove vuoi, collegandolo a qualsiasi monitor o televisore. Oggi ti segnaliamo quello del marchio NiPoGi proposto in forte sconto su Amazon. Sono tre le versioni disponibili, tutte in offerta, scegli quella che fa per te.

Il Mini PC di NiPoGi in offerta: tre versioni, scegli tu

Dando uno sguardo al comparto hardware emergono specifiche tecniche come il processore Intel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics, lettore microSD, porte USB 3.0 e 2.0, doppia uscita HDMI per le configurazioni a più display, slot Ethernet, WiFi e Bluetooth. RAM e storage cambiano a seconda del modello. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il computer compatto di NiPoGi è in sconto su Amazon in tre differenti versioni, tutte con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato.

In questo momento hai la possibilità di acquistarlo con prezzi a partire da 171 euro, disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Se lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania, pronto a supportarti nella produttività quotidiana o per la didattica a distanza.