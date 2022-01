Samsung 870 QVO: 1TB e 560MB/s di velocità a meno di 80 euro

È giunto il momento di mandare definitivamente in pensione il tuo hard disk, grazie all’SSD Samsung 870 QVO che, ad un prezzo accessibile, propone tanto spazio e prestazioni al top. Questo rappresenta uno dei prodotti più apprezzati di Samsung proprio per un rapporto qualità/prezzo ancora imbattibile, oggi a soli 80 euro su Amazon.

SSD Samsung 870 QVO: caratteristiche tecniche

Il Samsung 870 QVO è un tradizionale SSD SATA III ideale sia per PC desktop quanto, e soprattutto, per i portatili. Una soluzione perfetta sia per ridare vita ai PC più datati, sia per aumentare notevolmente lo spazio di archiviazione del proprio computer. Parliamo della scelta più apprezzata dai possessori di Mini PC, che in questo modo ottengono una grande capacità di archiviazione senza rinunciare alle prestazioni di un’unità allo stato solido. Il prezzo inferiore, inoltre, non corrisponde ad una qualità minore, ma è dovuto all’utilizzo di chip QLC (Quad Level Cell) che consentono di aumentare la capacità con un costo di produzione inferiore. Le velocità di lettura e scrittura sono di ben 560MB/s e 530MB/s, e non manca la DRAM cache che garantisce prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dallo spazio già impegnato.

Naturalmente, ad accompagnare il disco c’è Magician di Samsung, uno dei migliori software per la gestione degli SSD. Attraverso l’applicazione potrai innanzitutto migrare velocemente e con la massima semplicità tutti i dati dal vecchio hard disk al nuovo SSD. Per i giocatori più esigenti, non manca la possibilità di ottimizzare l’unità per ogni singolo gioco installato, così da ottenere il massimo in ogni sessione. Molto utile per i professionisti, invece, la crittografia che permette di impostare una password per l’accesso al disco. In caso di furto, smarrimento o accesso non autorizzato i tuoi dati saranno sempre protetti e al sicuro. Infine, potrai tenere costantemente sotto controllo lo stato di salute dell’unità ed effettuare rapidamente backup periodici programmati. In conclusione, un disco ad alte prestazioni adatto ad ogni utente con in più la garanzia di un brand leader nel settore delle memorie.

Grazie allo sconto dell’11%, il Samsung 870 QVO può essere tuo a soli 79,99 euro su Amazon con spedizione Prime.