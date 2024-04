Logitech G G705: SUPER SCONTO per il mouse da gaming (-56%)

Sconto molto interessante per la Gaming Week di Amazon sul mouse da gioco Logitech G G705: completamente wireless e personalizzabile puoi acquistarlo a soli 51,99 euro invece di 119, con spedizione Prime inclusa.

Mouse Logitech G G705 in sconto: le caratteristiche

Il mouse gaming wireless Logitech G G705 combina prestazioni avanzate e comfort ergonomico in un formato compatto. Il suo design è stato infatti progettato per adattarsi perfettamente alla mano, con un disegno sagomato con un appoggio per il pollice, piedini scorrevoli e un peso leggero di soli 85 grammi.

La tecnologia wireless Logitech LIGHTSPEED e Bluetooth assicura un’esperienza di gioco senza interruzioni, con una batteria ricaricabile a lunga durata che offre fino a 40 ore di gioco con illuminazione completa. Proprio quest’ultima ti permette di personalizzare il tuo stile ludico, mentre il sensore di livello superiore e la flessibilità di giocare wireless o via cavo ti offrono clic veloci e una portabilità ottimale, garantendo un vantaggio competitivo in ogni partita.

Iconico, dal design compatto, preciso e personalizzabile, il mouse Logitech G G705 è un’ottima scelta per fare un upgrade della tua strumentazione di gioco: con il 56% di sconto può essere tuo a soli 51,99 euro invece di 119.