Combo tastiera e mouse wireless HP in SCONTO a 26,99€ su Amazon (-33%)

Perfetta per aggiornare la tua postazione di casa o lavoro, questa combo tastiera e mouse wireless del marchio HP oggi ti costa pochissimo su Amazon. Con uno sconto del 33% puoi pagarla infatti soltanto 26,99 euro invece di 39,99 e riceverla subito grazie alla spedizione Prime.

Tastiera e mouse wireless HP in sconto: le caratetristiche

La confezione include un mouse e una tastiera senza filo affidabili e pratici per ogni tipo di postazione. La connessione wireless da 2,4 GHz con dongle incluso assicura una connessione stabile e senza interruzioni per una tastiera che ha un layout italiano standard, garantendo una facile digitazione e una comoda esperienza d’uso. Include anche il tastierino numerico e tasti funzione e di scelta rapida.

Il mouse offre invece una precisione fino a 1600 DPI e una rotella di scorrimento per una navigazione fluida e precisa. Una combinazione semplice ma efficace che ti darà modo di aggiornare la tua strumentazione di lavoro senza spendere cifre astronomiche e soprattutto senza rinunciare alla qualità.

Il prezzo in offerta, come detto, è di soli 26,99 euro invece di 39,99, con spedizione Prime inclusa. Approfittane per ricevere tutto subito a casa.