SSD NVMe 1TB Corsair a prezzo AFFARE su Amazon: risparmi il 25%

Corsair MP600 Elite è un’ottima SSD PCi NVMe da 1TB protagonista dell’offerta di oggi su Amazon. Grazie ad uno sconto a tempo del 25% sul prezzo più basso recente puoi acquistarla a soli 97,99 euro, con spedizione Prime inclusa che ti permette di averla in sole 24/48 ore.

SSD Corsair in offerta: le caratteristiche

La SSD in questione è in grado di raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/sec e velocità di scrittura sequenziale fino a 6.500 MB/sec per darti tempi di risposta incredibilmente veloci per l’apertura di file, l’avvio di Windows e il caricamento dei giochi.

Grazie alla tecnologia PCIe Gen4, che sfrutta al massimo la larghezza di banda disponibile, l’interfaccia ultrarapida PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4 M.2 dell’unità MP600 ELITE offre infatti prestazioni di storage sorprendenti. Merito anche della tecnologia TLC NAND 3D ad alta densità, che permette di mantenere un equilibrio ottimale tra prestazioni e durata nel tempo, in modo che la SSD duri davvero a lungo.

Il produttore promette infatti una longevità eccezionale di fino a 1.200 TB di operazioni di scrittura, garantendo la sicurezza dei tuoi dati nel lungo termine e negli anni a venire. Un affare da non perdere: approfitta dello sconto Amazon e acquistala a soli 97,99 euro invece di 130,41.