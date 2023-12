Laptop HP 14s: l'OCCASIONE per Natale (-15%)

Se stai cercando un laptop di alta qualità, economico e affidabile, non cercare oltre: l’HP Laptop 14s è la risposta alle tue esigenze. E la buona notizia è che ora puoi ottenerlo con uno sconto del 15% su Amazon. Ma le ragioni per cui dovresti approfittare di questa offerta non si fermano qui. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 279,99 euro, anziché 329,99 euro.

Laptop HP 14s: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche principali che rende l’HP Laptop 14s irresistibile è l’inclusione di Microsoft Office 365. Con Windows 11 Home in modalità S, ottimizzata per la sicurezza, questo laptop offre un ambiente operativo affidabile e sicuro. La possibilità di installare app solo dal Microsoft Store e l’uso di Microsoft Edge per la navigazione aumentano ulteriormente la sicurezza del sistema.

Il processore Intel Celeron N4120 offre prestazioni affidabili, con una frequenza di boost fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, 4 core e 4 thread. Il design elegante, con il chassis di colore Natural Silver e la webcam HP TrueVision 720p HD, aggiunge un tocco di raffinatezza. Con un peso di soli 1,46 kg e uno spessore di 1,79 cm, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Il display da 14″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p offre una qualità visiva straordinaria. La tecnologia antiriflesso, lo slim design e il micro-edge lo rendono perfetto per ogni esigenza, mentre la luminosità di 220 Nits e il volume colore del 45% NTSC garantiscono una resa cromatica vivida e dettagliata.

Con 4 GB di RAM DDR4 e uno storage SSD SATA 3 TLC M.2 da 128 GB, l’avvio istantaneo è garantito. Inoltre, riceverai 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi. La tastiera standard offre una digitazione silenziosa e confortevole, realizzata con plastica riciclata per un tocco ecologico.

Non dimentichiamo l’autonomia della batteria, perfetta per chi lavora in mobilità. Con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Questo rende l’HP Laptop 14s non solo potente e affidabile ma anche estremamente conveniente. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e portati a casa questo gioiello tecnologico al prezzo speciale di soli 279,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.