Laptop HP 15s: offerta ESCLUSIVA Amazon a 299,99€

Tra i vari laptop presenti su Amazon non possiamo non parlare dell’HP 15s-fq3002sl con processore Intel Celeron N4500, 8 GB di RAM e SSD da 128GB oggi in grande promozione. Questo laptop HP il PC che fa per voi se siete alla ricerca di qualità e innovazione a basso costo: lo potete portare a casa all’invidiabile prezzo di 299,99 euro.

Laptop HP 15s-fq3002sl: caratteristiche principali

Questa “scelta Amazon” ha uno schermo di 15,6” Full HD con risoluzione 1920 x 1080 FullHD, diagonale da 39,6 cm e antiriflesso garantendovi così immagini di alta qualità. Il processore è l’Intel Celeron N4500 dual core che favorisce la fluidità e la velocità del dispositivo. Grazie al suo SSD PCle NVMe M.2. da 128GB avrete un ampio spazio di archiviazione per i vostri documenti.

La memoria RAM è di ben 8GB. Questo notebook HP ha la ‎Intel UHD Graphics come scheda grafica integrata, che insieme al sistema operativo Windows 11 ottimizza la performatività di giochi, piattaforme di streaming e software di video editing e computer grafica. Ultima caratteristica, ma degna di nota è l’autonomia della batteria, che ha una durata fino a 7 ore e 30 minuti e grazie alla ricarica rapida il dispositivo raggiungerà il 50% della carica massima in 45 minuti.

Il vostro nuovo HP Laptop 15s-fq3002sl vi aspetta su Amazon scontato addirittura del 30%, quindi affrettatevi. Inoltre, acquistando questo prodotto, Amazon non solo vi dà la possibilità di pagarlo in comodissime rate, ma anche di riceverlo comodamente a casa in pochissimi giorni senza ulteriori spese di spedizione.