Laptop HP Pavilion 14 pollici: cogli l'attimo (-9%)

Trovare un laptop al suo miglior prezzo di sempre proprio pochi giorni dopo il Prime Day significa avere tra le mani uno sconto raro a disposizione. L'occasione, infatti, è servita su un piatto d'argento: si tratta del laptop HP Pavilion 14-dv0019nl, 679,99 euro grazie allo sconto di 70 euro appena catapultato sul prezzo originale.

Nelle specifiche c'è la bontà del prodotto:

CPU Intel Core i5-1135G7

RAM 8GB

SSD 512GB

grafica Intel Iris Xe

display 14″ FHD (1920×1080) antiriflesso

sistema operativo Windows 10 Home

Oltre 8 ore di autonomia e batteria fast-charge (50% in 45 minuti) mettono a disposizione il laptop per una intera giornata di lavoro in mobilità per un peso complessivo da 1,41 Kg grazie agli inserti in alluminio nella scocca.

Qui il Prime Day non è mai terminato: questo era il prezzo dei giorni 21 e 22 giugno, questo è il prezzo rimasto ancora a distanza di oltre una settimana. Quello che sembra un errore è in realtà un'occasione da cogliere prima che il prezzo torni ad aggiornarsi, ripristinando i livelli soliti al di sopra dei 700 euro.

Sull'eleganza del notebook c'è poco da aggiungere: parlano le immagini.