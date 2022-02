Laptop per il lavoro: l'offerta lampo è un AFFARE

Il laptop di punta del catalogo Teclast, il modello Tbolt 20 Pro, in questo momento è in offerta lampo su Amazon. Un computer portatile adatto alla produttività, con caratteristiche che lo rendono in grado di supportare ogni carico di lavoro e ogni software. Gli interessati non perdano tempo, la promozione durerà poche ore.

Teclast Tbolt 20 Pro: il laptop che cerchi in offerta lampo

Ecco le specifiche tecniche integrate, all’altezza delle aspettative per l’ambito professionale: ampio display Full HD da 15,6 pollici, CPU Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, tastiera retroilluminata, webcam con microfono, quattro altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, jack audio, lettore microSD e batteria con autonomia elevata. A racchiudere il comparto hardware un case in metallo con sistema di raffreddamento ottimizzato. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft, come si legge nella descrizione completa. Nelle immagini qui allegate è possibile dare uno sguardo al design, caratterizzato da un profilo sottile, e da cornici ridotte al minimo intorno al pannello.

Chi cerca un computer portatile, in questo momento può allungare le mani su Teclast Tbolt 20 Pro al prezzo di soli 475,99 euro invece di 579,99 euro come da listino. Come scritto in apertura, non c’è tempo da perdere: l’offerta lampo è valida per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.

