Mini PC (Intel, 12/256GB) con LED: che prezzaccio

Adatto a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, il Mini PC del marchio NiPoGi è proposto oggi in offerta lampo su Amazon. Sono ben quattro i modelli acquistabili approfittando di un forte sconto: ognuno scelga quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

Il Mini PC che cerchi oggi è in offerta lampo

Sono queste le più importanti caratteristiche e specifiche tecniche integrate nella scheda del prodotto: processori Intel (due CPU differenti, vedere più avanti), fino a 12 GB di RAM, SSD da 128 o 256 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività comprese due HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor. A livello di design è da segnalare la presenza di un’elegante striscia LED che si illumina di blu all’avvio.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale e garanzia di poter ricevere di tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Questi i quattro modelli in offerta lampo oggi su Amazon, disponibili a prezzo scontato solo per qualche ora e fino all’esaurimento delle unità in primozione.

Acquistando subito il Mini PC di NiPoGi lo si riceverà a casa subito e con spedizione gratuita. Un’ottima occasione per allestire una nuova postazione desktop.

