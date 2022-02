Samsung 870 EVO 250GB: il prezzo più basso di sempre per il migliore

Avere un computer con qualche anno sulle spalle non vuol dire rinunciare alle prestazioni. Con l’SSD Samsung 870 EVO 250GB potrai dare una forte spinta prestazionale al tuo computer o perché no, ridare vita ad un PC che ritenevi ormai obsoleto con performance migliori che da nuovo, al minimo storico per soli 39 euro su Amazon.

SSD Samsung 870 EVO 250GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Samsung rappresenta uno dei migliori dischi allo stato solido SATA III attualmente disponibili sul mercato. L’unità, infatti, sfrutta memorie TLC accompagnate da un DRAM cache che garantiscono velocità fino a 560MB/s in lettura e 530MB/s in scrittura garantite per ben 600TBW. Nel caso specifico la capacità è da 250GB sufficiente all’installazione del sistema operativo e di tutte le applicazioni dedicate alla produttività come il pacchetto Office. Una soluzione che si rivolge per lo più alla produttività, ovvero a chi necessita di un dispositivo funzionale più che capiente. Tuttavia, il miglioramento prestazionale rimane tangibile su qualsiasi tipo di configurazione, anche quelle dedicate al gaming.

Il formato da 2,5 pollici, infatti, si adatta perfettamente sia ai laptop che ai computer desktop. Inoltre, è una delle scelte più frequenti per i professionisti che adottano Mini PC nel proprio ufficio, fornendo la massima versatilità. A supportare il disco c’è Samsung Magician, una delle suite più complete e apprezzate per la gestione dell’archiviazione. Da qui potrai verificare lo stato di salute dell’unità e clonare il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. Non manca la possibilità di ottimizzare ogni singolo gioco installato così da ottenere le massime prestazioni possibili ad ogni partita. Inoltre, la tecnologia Intelligent Turbo Write consente di mantenere le prestazioni costanti per periodi prolungati.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Samsung 870 EVO 250GB è disponibile su Amazon a soli 39 euro, il prezzo più basso mai registrato finora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.