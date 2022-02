Logitech G613: tastiera meccanica, wireless e Bluetooth, al minimo storico

Non scegliere tra una tastiera meccanica o una tastiera wireless, perché con la Logitech G613 puoi avere entrambe ad un prezzo mai così basso. Si tratta di una tastiera pensata soprattutto per i videogiocatori, ma abbastanza versatile da adattarsi anche all’attività professionale, disponibile al minimo storico su Amazon a soli 100 euro.

Tastiera meccanica wireless Logitech G613: caratteristiche tecniche

La tastiera presenta un design estremamente pulito e minimale, con un profilo a dir poco sottile che non rinuncia ad una grande robustezza. Nella parte inferiore sono presenti i piedini con un rivestimento in gomma che consentono di regolare l’altezza e mantenere salda la periferica sul piano d’appoggio. Il layout è completo e include il tastierino numerico, con tasti multimediali dedicati nella parte alta. Decisamente comodo il pulsante “game” che attraverso il Logitech G HUB consente di disattivare qualsiasi tasto e relative combinazioni con un solo tocco. Il collegamento avviene attraverso al dongle Lighspeed fornito in confezione che garantisce la minima latenza e una connessione estremamente stabile.

Tuttavia, motivo della versatilità della tastiera è la doppia connettività, che comprende un modulo Bluetooth. Questo consente di collegare la tastiera a qualsiasi dispositivo e senza alcuna necessità di occupare una porta USB con il dongle. A fare la reale differenza però, ovviamente, sono gli interruttori meccanici utilizzati per la tastiera. In questo caso si tratta dei Romer-G, una variante esclusiva dei più noti Omron, con una corsa ridotta e feedback tattile. Sul lato sinistro della tastiera sono disponibili anche 6 tasti G che consentono di registrare macro o funzionalità specifiche. Chiude un comodo poggiapolsi integrato che fornisce un confort ottimale per le lunghe sessioni di digitazione

Grazie ad uno sconto del 35%, la Logitech G613 è disponibile su Amazon a soli 99,99 euro per un risparmio di 55 euro sul prezzo di listino.

