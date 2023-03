Laptop Lenovo IdeaPad 3: Intel i5, SSD 256GB e RAM 8GB a 200€ in meno

Siete alla ricerca di un laptop da portare all’università o per sbrigare rapidi lavori in ufficio? Allora non dovreste farvi scappare questa interessante offerta riguardante il Lenovo IdeaPad 3 che su Amazon passa da 699 euro a 499 euro grazie allo sconto del 29%. Il prezzo è uno dei più bassi di sempre e non potete farvelo scappare.

Laptop Lenovo IdeaPad 3: caratteristiche principali

La versione in questione presenta un display da 15.6″ FullHD IPS con risoluzione 1920×1080, luminosità massima di 300 nits e anti-glare. Il processore è un Intel Core i5-1135G7 con cui potrete ottenere delle prestazioni ottime su un notebook sottile e leggero. La memoria di storage è da 256 GB garantita da un SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe espandibile fino ad 512 GB per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e sicurezza. La RAM, invece, è da 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) espandibili fino a 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200.

Per quanto riguarda la scheda grafica integrata, invece, stiamo parlando di un Intel Iris Xe Graphics mentre il sistema operativo è Windows 10 Home con la possibilità di passare a Windows 11. Tra le altre caratteristiche spiccano il fingerprint reader (il lettore di impronte digitali per sbloccare velocemente il PC) e un otturatore fisico di sicurezza per la webcam. Acquistate, quindi, immediatamente il vostro nuovo Lenovo ideaPad 3 su Amazon a soli 499 euro invece di 699 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e inoltre non manca la possibilità di acquistarlo a rate tramite Cofidis.

