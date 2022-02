Laptop in offerta: questo Teclast è quasi regalato

Segnaliamo oggi un’ottima occasione per chi intende acquistare un laptop Windows 10 economico, ma al tempo stesso potente e versatile: in questo momento il modello Teclast F7 Plus 2 si trova in offerta lampo su Amazon. È adatto a navigazione, intrattenimento multimediale, comunicazione da remoto, didattica a distanza e produttività di base.

Teclast F7 Plus 2: il laptop che cerchi, al prezzo che vuoi

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e alle caratteristiche del portatile: display da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), CPU Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB, slot microSD, tastiera retroilluminata, grande touchpad, webcam con microfono, altoparlanti, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e grande autonomia. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Teclast F7 Plus 2 al prezzo finale di soli 319,99 euro grazie all’offerta lampo proposta oggi da Amazon. Rimarrà disponibile solo per poche ore e per un numero limitato di unità.

L’acquisto a prezzo ridotto del laptop dà diritto ad approfittare di altre due promozioni: uno sconto del 50% sulla chiavetta Teclast Drive S2 da 64 GB e del 20% sul tablet Teclast P85.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.