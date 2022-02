Crucial X8 1TB: tanto spazio a 1050MB/s al prezzo più basso di sempre

Non accontentarti solo di tanto spazio, quando con l’SSD portatile Crucial X8 1TB puoi ottenere anche velocità 6 volte superiori ai tradizionali hard disk portatili. Si tratta di un dispositivo anche decisamente più compatto e leggero, una soluzione ottimale per i professionisti, oggi al minimo storico a soli 120 euro su Amazon.

SSD portatile Crucial X8 1TB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto sottile ed elegante, in una veste completamente nera, e un peso di soli 100 grammi. La scocca, inoltre, è realizzata per resistere a cadute fino a 2 metri, urti e vibrazioni. Dal punto di vista della trasportabilità è senza dubbio uno dei migliori prodotti attualmente disponibili. L’interfaccia utilizzata è quella Type-C con specifica USB 3.2 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 1050MB/s. Naturalmente per ottenere le prestazioni massime offerte è indispensabile che anche il PC sfrutti la medesima interfaccia. Tuttavia, grazie all’adattatore Type-C to Type-A rimane retrocompatibile con tutti gli standard precedenti, naturalmente con qualche piccola rinuncia dal punto di vista delle performance.

Si tratta di una periferica plug and play che non richiede quindi installazioni o driver di terze parti. Dal punto di vista della compatibilità, infatti, il disco è decisamente versatile. Può essere utilizzata su PC così come su console, consentendo di memorizzare una discreta quantità di titoli. È presente perfino la funzionalità OTG che permette di collegare il disco a smartphone e tablet, in modo da liberare rapidamente la memoria da video e foto. Crucial, naturalmente, non ha trascurato la sicurezza rendendo l’X8 perfettamente compatibile sia con Windows Bitlocker to Go e FileVault di Apple. Inoltre, è compatibile con i sistemi di protezione endpoint di terze parti come Symantec e McAfee. A completare le funzionalità ci pensa la compatibilità con Windows Backup e Time Machine di Apple che consentono di calendarizzarli ed effettuarli automaticamente alla connessione del disco con il computer.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Crucial X8 1TB può essere acquistato su Amazon a soli 120,59 euro per un risparmio di circa 40 euro sul prezzo di listino.