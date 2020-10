È comparso su Twitter il post di un utente che afferma di essere stato salvato dal proprio laptop: allegata l’immagine di un Surface Book 3 con un foro nello schermo, stando a quanto descritto provocato da un proiettile.

L’autore afferma che qualcuno ha esploso un colpo passato attraverso il pavimento del suo appartamento e finito nel display. Nel tweet vengono menzionati l’account ufficiale di Microsoft sul social network e quello dedicato all’assistenza clienti.

My laptop literally just saved my life… Someone shot through the floor in my apartment building

Molti hanno sollevato perplessità sul racconto. In un secondo momento il diretto interessato ha condiviso una seconda immagine che mostra la parte di un letto interessata dallo sparo.

Here's the bed, I'm speaking of it coming through the floor. Can't see hole in carpet hardly pic.twitter.com/oPd1mo6Eu6

— Aaron (@itsExtreme_) October 11, 2020