Laptop Teclast in doppio sconto: così è regalato

Se sei alla ricerca di un laptop versatile, ma non vuoi spendere troppo, puoi dare uno sguardo al modello Teclast F7 Plus 3 proposto oggi con uno sconto totale di 90 euro, approfittando della riduzione di prezzo applicata in automatico e attivando il coupon aggiuntivo messo a disposizione da Amazon. Una vera occasione.

Teclast F7 Plus 3 è l’occasione Amazon di oggi

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche e alle caratteristiche che rendono il dispositivo ideale per navigazione, intrattenimento, studio e produttività di base: schermo Full HD da 14 pollici, processore Intel Celeron N4120 con GPU Intel UHD Graphics 600 affiancato da 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Ancora, ci sono i moduli WiFi dual band e Bluetooth oltre a una gamma completa di porte per la connettività (USB 2.0 e 3.0, mini-HDMI, jack audio e microSD). A racchiudere il comparto hardware un telaio in metallo con design elegante. Altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, è possibile aggiornare il laptop a Windows 11, senza alcuna spesa aggiuntiva. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il portatile Teclast F7 Plus 3 al prezzo finel di soli 309,99 euro invece di 399,99 euro come da listino, approfittando del doppio sconto Amazon grazie al coupon promozionale. Non sappiamo quanto durerà l’offerta. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in sole 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.