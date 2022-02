Sony WF-1000XM4: il non plus ultra TWS scontati di 70 euro. Che BOMBA!

Se vuoi ascoltare la musica fuori casa in comodità, ma non sei disposto a scendere a compromessi sul fronte della qualità audio, la soluzione è una soltanto. Le Sony WF-1000XM4 rappresentano attualmente le migliori cuffie TWS sul mercato quando si parla di fedeltà sonora, oggi acquistabili su Amazon a soli 210 euro.

Auricolari Bluetooth Sony WF-1000XM4: caratteristiche tecniche

La proposta di Sony presenta un design decisamente raffinato ed elegante, che si avvale di materiali di pregio per una robustezza e affidabilità senza rivali. Ogni auricolare presenta una generosa parete touch che consente di accedere a qualsiasi funzionalità: tracce, volume, chiamate, assistenti vocali e ANC. Non manca, infatti, la modalità di cancellazione del rumore attiva HD. Questa sfrutta il nuovo processore V1 che garantisce un’eliminazione quasi totale del rumore ambientale grazie ai microfoni di nuova generazione. A supportarli ci sono i nuovi adattatori intrauricolari in memory foam che offrono un isolamento passivo eccellente senza rinunciare minimamente al confort. È presente addirittura una funzione speak-to-chat che mette automaticamente in pausa la musica appena si inizia a parlare con qualcuno.

Come premesso, a fare la differenza rispetto a qualsiasi altra proposta del mercato, è ovviamente la qualità del suono. La tecnologia LDAC di Sony ha consentito alle cuffie di ottenere la certificazione Hi-Res Audio. Questa è affiancata dal DSEE (Digital Sound Enhancement Extreme) che utilizza l’intelligenza artificiale per convertire i file digitali ed ottenere una qualità come mai prima d’ora. Non manca l’applicazione dedicata Sony Headphones che integra un equalizzatore manuale e consente di adattare le cuffie a qualsiasi genere musicale. Ottimo l’Adaptive Sound Control che rileva l’ambiente in cui ti trovi adattando l’audio a quest’ultimo per la migliore esperienza possibile. Completa la dotazione un’ottima autonomia di 8 ore per singola ricarica, che diventano 24 ore grazie alla custodia che fornisce 2 ricariche complete aggiuntive.

Grazie ad uno sconto del 25%, le Sony WF-1000XM4 sono disponibili su Amazon a soli 210,52 euro per un risparmio di quasi 70 euro sul prezzo di listino. Un’ottima occasione per gli appassionati più esigenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.