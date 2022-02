Decoder TV+WiFi: sintonizzati sullo sconto (-40%)

Multifunzione è meglio: se stai cercando un decoder TV per ricevere tutti i canali del nuovo digitale terrestre, oggi puoi prendere in considerazione il versatile modello Leelbox proposto da Amazon con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Un’occasione più unica che rara, considerate le caratteristiche del prodotto.

Digitale terreste e streaming con il decoder WiFi

Oltre ad essere compatibile con tutte le tecnologie di ultima generazione (DVB-T2, HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.) all’occorrenza può trasformarsi in un lettore multimediale per riprodurre contenuti (film, musica, foto) caricati su una chiavetta o su in disco fisso collegati alla porta USB. Inoltre, sempre collegando una periferica esterna, può diventare un registratore e salvare i programmi per vederli con calma in un secondo momento. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

C’è altro: grazie all’adattatore WiFi in dotazione può accedere a Internet per lo streaming dei video YouTube. Come si legge nella scheda del prodotto, sono inclusi nella confezione anche il telecomando universale 2-in-1 e il cavo HDMI. Non si potrebbe chiedere di più.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Leelbox con adattatore WiFi incluso al prezzo finale di soli 23,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. È il minimo storico su Amazon. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno per gli abbonati Prime.

