Logitech K380: la tastiera Bluetooth a -36%

Perfetta per i computer desktop, così come per affiancare tablet ed eventualmente anche smartphone, Logitech K380 è una tastiera Bluetooth con dimensioni compatte e che può essere facilmente trasportata nella borsa o nello zaino. Oggi merita di essere segnalata su queste pagine poiché si trova su Amazon con il 36% di sconto sul prezzo di listino.

Cerchi una tastiera wireless? Logitech K380!

Tra i punti di forza, può gestire la connessione simultanea a tre dispositivi, permettendo di passare dall’uno all’altro semplicemente premendo un pulsante. Integra inoltre una batteria con autonomia fino a due anni. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Siccome anche l’occhio vuole la sua parte, nulla è lasciato al caso in termini di design: puoi scegliere tra le colorazioni Blu, Grigio e Rosa, la spesa non cambia.

In questo momento, Amazon propone la tastiera wireless Logitech K380 al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 46,99 euro come da listino. Approfittando subito dell’offerta si ha diritto alla spedizione gratuita a domicilio con disponibilità immediata.

