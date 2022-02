microSD 400 GB (SanDisk Ultra) al PREZZO MINIMO

La capacità di storage di una SSD o di un disco fisso, in un millimetro di spessore e in pochi grammi: è quanto offre la microSD da 400 GB della gamma SanDisk Ultra, oggi proposta alprezzo minimo storico su Amazon. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta, gli interessati non perdano tempo.

SanDisk Ultra: la microSD da 400 GB in forte sconto

Tra le caratteristiche si segnala la velocità da 120 MB/s raggiunta durante il trasferimento dei dati, così da ridurre al minimo indispensabile i tempi di attesa. Grazie alla classe di prestazioni A1 offre tutto ciò che serve per soddisfare ogni esigenza su smartphone, tablet, fotocamere, videocamere, lettori multimediali e su tutti gli altri device con uno slot compatibile. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, è adatta anche alla registrazione video in alta risoluzione. Le decine di migliaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di acquistare e mettere alla prova l’unità la promuovono con una valutazione complessiva di 4,7/5 stelle.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la microSD della serie SanDisk Ultra con capacità pari a 400 GB al prezzo finale di soli 46,49 euro invece di 94,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

