Chromecast: l'originale è in forte sconto ADESSO

Un dispositivo che non ha certo bisogno di presentazioni: Google Chromecast è protagonista oggi di un’offerta che permette di acquistarlo approfittando di un doppio sconto su Amazon. L’occasione giusta per rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento multimediale in salotto o in qualsiasi altro ambiente della casa.

Il Chromecast originale in forte sconto su Amazon

Lo inserisci nella porta HDMI del televisore, lo configuri per l’accesso alla rete WiFi e sei subito pronto per un mondo di divertimento, in streaming o trasmesso direttamente dai tuoi smartphone o tablet in modalità wireless. Tutto in alta definizione, tutto in Full HD, tutto senza fili. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Nella scheda del prodotto anche il pieno supporto a tutte le piattaforme: da Netflix a Prime Video, da Spotify a YouTube e YouTube Music, senza dimenticare DAZN, NOW, Infinity, TIMVision, Disney+ e così via.

Grazie all’offerta proposta oggi da Amazon, Chromecast può essere tuo al prezzo finale di soli 28,49 euro invece di 39,99 euro come da listino Google. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime: se lo compri subito, domani sarà collegato al tuo televisore, pronto per lo streaming di film, serie TV, partite e di tutti gli altri contenuti multimediali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.