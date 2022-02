Mini PC per il lavoro: guarda che SUPER OCCASIONE

Hai mai pensato a un Mini PC? Prenditi un minuto per passare in rassegna le caratteristiche di MinisForum UM700 e valutare se è il computer adatto alle tue esigenze. Offre una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire i carichi di lavoro più pesanti, potendo così diventare un ottimo alleato nella produttività quotidiana. Inoltre, non è mai costato così poco.

MinisForum UM700 è già sulla tua scrivania

A livello di comparto hardware, le specifiche tecniche vedono la presenza di un processore AMD Ryzen 7 3750H affiancato da scheda video Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth 5.1 e una gamma completa di porte per la connettività come USB 3.0 Type-A e Type-C, due Ethernet, HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K per le configurazioni multi-monitor. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft e garanzia di ricezione degli aggiornamenti rilasciati.

In questo momento hai la possibilità di acquistare MinisForum UM700 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 492,99 euro invece di 659,98 euro come da listino. Il Mini PC è disponibile immediatamente con spedizione gratuita gestita dalla logistica Amazon: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.

