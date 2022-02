Mini PC a meno di 150€: oggi la tua occasione

Piccolo nelle dimensioni, ma versatile e completo, MinisForum N40 è un Mini PC che può tornare utile per navigazione, intrattenimento multimediale, studio e produttività di base (editing documenti, riunioni da remoto, poste elettronica ecc). Merita di essere segnalato su queste pagine in quanto acquistabile a meno di 150 euro grazie allo sconto proposto oggi da Amazon.

MinisForum N40: Mini PC (CPU Intel) in sconto

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con SSD), supporti alla connessione simultanea di due monitor (HDMI e VGA) con risoluzione 4K, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo questo Mini PC del marchio MinisForum (modello N40) al prezzo finale di 149,59 euro invece di 175,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

C’è anche la versione con processore Intel Celero N4000 proposta al prezzo di 144,49 euro. La differenza è comunque irrisoria. Anche in questo caso, se lo compri oggi domani sarà sulla tua scrivania senza spese aggiuntive per la consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.