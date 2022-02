Portatile ASUS (Core i5, Windows 11) al MINIMO STORICO

È un laptop con caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività, ma anche per lo studio e l’intrattenimento multimediale. ASUS F515 trova spazio oggi su queste pagine per segnalare che è al prezzo minimo storico su Amazon. Una vera occasione per allungare le mani su un ottimo prodotto con una spesa contenuta.

ASUS F515, a questo prezzo è un vero affare

Per meglio capire di cosa stiamo parlando, diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e superficie anti-riflesso, processore Intel Core i5-1035G1 affiancato da GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB per lo storage. Ci sono poi WiFi dual band, Bluetooth, una gamma completa di porte per la connettività (incluse USB Type-C e HDMI), lo slot microSD, il lettore di impronte digitali incastonato nel touchpad, gli altoparlanti SonicMaster, la webcam con microfono e una batteria da 37 WHr. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale Microsoft. L’acquirente ha però fin da subito la possibilità di scaricare e installare l’aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11, senza spese aggiuntive.

In questo momento, ASUS F515 può essere tuo al prezzo finale di soli 569 euro invece di 699 euro come da listino. Il computer portatile gode della disponibilità immediata e della spedizione gratuita a domicilio: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.