Sony Wh-Ch710N: le cuffie al top a meno di metà prezzo. Che BOMBA!

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless di altissimo livello, allora le cuffie Sony Wh-Ch710N sono l’affare che stai aspettando. Si tratta un headset on-ear rivolto agli appassionati di musica più esigenti dotate di cancellazione attiva del rumore, oggi disponibili a meno di metà prezzo su Amazon a soli 71 euro, segnando un nuovo minimo storico.

Cuffie wireless Sony Wh-Ch710N: caratteristiche tecniche

Le cuffie propongono un design robusto ed elegante che non rinuncia alla leggerezza per il massimo confort possibile. Sia l’archetto regolabile in metallo che i padiglioni sono imbottiti in memory foam e rivestiti in ecopelle traspirante che garantisce un isolamento acustico superiore. Sia il padiglione destro che quello sinistro presentano delle generose pareti touch che consentono di accedere praticamente a qualsiasi funzione. I padiglioni possono essere sfiorati o toccati per accedere regolare il volume, gestire le tracce, le chiamate e gli assistenti vocali. La connessione avviene tramite il modulo Bluethoot 5.0 che garantisce un’associazione immediata e la massima stabilità del segnale. Comodo anche il modulo NFC che consente di associare il dispositivo alle cuffie con un gesto.

Naturalmente a caratterizzare le cuffie c’è il timbro di Sony garantito dai due potenti driver da 30mm. Ottima la modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che può essere disattivata con un gesto, così da accedere alla modalità Ambient. Questa consente di riprendere la completa percezione di ciò che ti circonda in un attimo. Naturalmente, non mancano i microfoni integrati anche questi con cancellazione del rumore per una voce chiara e cristallina durante le chiamate. Completa la dotazione l’ottima batteria che garantisce un’autonomia di ben 35 ore di utilizzo continuato. Questa possiede la funzione di ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce un’ora di ascolto.

Grazie ad uno sconto del 50%, a cui si aggiunge un piccolo sconto di 3,75 euro al momento del pagamento, le Sony Wh-Ch710N sono disponibili su Amazon a soli 71,24 euro, prezzo più basso mai registrato.

