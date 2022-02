Logitech M720 Triathlon: il mouse ibrido al minimo storico

Mouse wireless o Bluetooth? Scegli entrambi con il Logitech M720 Triathlon, un mouse professionale pensato per ottimizzare la produttività. Si tratta, tuttavia, di una periferica capace di adattarsi a qualsiasi utilizzo, estremamente efficiente e pratico da utilizzare, disponibile per soli 40 euro su Amazon segnando un nuovo minimo storico.

Mouse wireless/Bluetooth Logitech M720 Triathlon: caratteristiche tecniche

Il mouse si presenta con un design ergonomico e un rivestimento completamente in gomma che garantisce una presa salda e confortevole. Mette a disposizione 6 tasti completamente programmabili attraverso il software Logitech. In questo modo potrai assegnare funzioni speciali o scorciatoie così da accedere rapidamente a qualsiasi opzione. Molto interessante la presenza dell’Hyperscroll, una modalità che permette di scorrere senza interruzioni la rotella. Questo consente di semplificare e velocizzare la navigazione, con la possibilità di attivare o disattivare la modalità attraverso un pulsante dedicato. Dal punto di vista funzionale è senza dubbio una periferica estremamente pratica e comoda.

La doppia connessione, infatti, garantisce una flessibilità impareggiabile. All’interno della confezione è presente un dongle Unifying che consente di collegare fino a 6 periferiche contemporaneamente. Non manca, però, la connettività Bluetooth che consente di utilizzare il mouse su qualsiasi sistema operativo come Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android o iOS. Il modulo Bluetooth, inoltre, consente di collegare simultaneamente il mouse con 3 dispositivi mentre i tasti laterali consentono di passare rapidamente dall’uno all’altro. Si tratta di una soluzione ideale per i professionisti che necessitano di lavorare contemporaneamente su più macchine. Completa la dotazione un’ottima autonomia offerta dalle due batterie AA di ben 24 mesi.

Grazie ad uno sconto del 35%, il Logitech M720 Triathlon è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di ben 22 euro sul prezzo di listino.