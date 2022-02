Digitale TV (DVB-T2) questo multifunzione è in sconto

L’arrivo del nuovo digitale terrestre dev’essere un’opportunità, non un problema: non serve cambiare televisore, di basta collegare alla TV un decoder DVB-T2. La spesa è davvero contenuta e, cercando le migliori offerte online, è possibile trovare a basso prezzo alcuni modelli evoluti. Lo abbiamo fatto per te e oggi te ne proponiamo uno multifunzione in forte sconto su Amazon.

Digitale terrestre: guarda l’offerta su questo decoder TV

Oltre a ricevere tutti i canali sulle nuove frequenze grazie al supporto degli standard più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.), all’occorrenza diventa un lettore multimediale per riprodurre video, musica e foto caricati su una chiavetta o un disco fisso collegati alla porta USB. Allo stesso modo, può registrare i programmi consentendo di guardarli con calma in un altro momento. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Non è finita: con un adattatore WiFi (non incluso) si accede a YouTube per lo streaming. La scheda del prodotto cita inoltre la presenza in dotazione del telecomando universale 2-in-1 che permette di controllare sia il decoder sia il televisore. Nell’immagine qui sotto l’installazione del dispositivo che rimane nascosto in modo discreto dietro la TV.

Oggi hai la possibilità di acquistarlo al prezzo finale di soli 25,49 euro, approfittando dell’offerta Amazon. Non sappiamo per quanto rimarrà valida. C’è anche la spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

