Logitech MK235: fino a 3 anni di autonomia a poco più di 20 euro

Abbandona completamente i cavi, e goditi la libertà di una postazione wireless con il kit Logitech MK235 che include sia il mouse che la tastiera. Si tratta di un sistema decisamente pratico con un unico adattatore, oggi in offerta a soli 22 euro su Amazon. Un vero affare.

Kit wireless Logitech MK235: caratteristiche tecniche

La proposta di Logitech è piuttosto essenziale, ma integra funzionalità molto interessanti a partire dal connettore Unifying. All’interno della confezione, infatti, è compreso il dongle esclusivo di Logitech che ti consente non solo di collegare mouse e tastiera, ma fino a 4 ulteriori periferiche. Il tutto lasciando una sola porta USB impegnata sul computer.

La tastiera è senza dubbio il pezzo forte del pacchetto, con il suo design elegante e robusto. Nonostante il profilo sottile e compatto, non rinuncia ad un layout completo in italiano che include anche il tastierino numerico. I tasti hanno un profilo ribassato e una superficie concava che garantisce il massimo confort durante la digitazione. Non mancano i tasti di scelta rapida, inseriti in seconda funzione insieme ai comandi multimediali che consentono di gestire tracce, volume e video. Uno degli aspetti più interessanti della tastiera, però, è la resistenza ai liquidi e il trattamento anti sbiadimento. Non dovrai più preoccuparti degli schizzi di caffè o della legenda che si usura nel tempo.

Non è da meno il mouse, anche lui piuttosto compatto e dalla forma ergonomica che garantisce una posizione confortevole della mano. Questo sfrutta un sensore ottico ad alta sensibilità per il tracciamento. Inoltre, la forma simmetrica consente di utilizzarlo sia con la mano destra che con la sinistra, ottenendo la massima flessibilità per la tua postazione. Per quanto riguarda l’autonomia, nel caso della tastiera è semplicemente incredibile. Grazie alla funzione di risparmio energetico, le batterie preinstallate offrono una durata di ben 3 anni. Nel caso del mouse, invece, l’autonomia è più che dignitosa, con ben 12 mesi di durata.

Grazie ad uno sconto del 27%, il kit Logitech MK235 può essere acquistato su Amazon per soli 22,49 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.