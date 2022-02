Asus A416: il laptop 8/256GB con Core i5 ad un prezzo eccezionale

Se vuoi fare un vero affare per il tuo nuovo laptop, allora non potrai resistere all’offerta sull’Asus A416 che oggi Amazon propone con uno sconto di ben 100 euro. Un computer equipaggiato con processore Intel di decima generazione dalle performance eccellenti, a soli 499 euro. Inoltre, potrai utilizzare la Carta del Docente per effettuare il pagamento.

Computer portatile Asus A416: caratteristiche tecniche

La proposta di Asus si presenta con un design piuttosto minimale, con una scocca satinata che ricorda l’alluminio. Il peso si ferma a soli 1,6 chili risultando piuttosto leggero e comodo da portare sempre con te. Il display monta un pannello da 14 pollici Nano Edge con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Questo garantisce non solo un’ottima fedeltà cromatica, ma anche minori distrazioni grazie ai bordi ultrasottili. Non rinuncia però ad una webcam integrata con un doppio microfono per la cancellazione del rumore che garantisce una voce chiara e cristallina durante le videochiamate. Come sempre, ottima la tastiera di Asus con profilo ribassato, così come il touchpad non troppo generoso, ma che garantisce una gestione precisa del puntatore.

Questo, inoltre, include un comodo lettore di impronte che consente di aggiungere un ulteriore sistema di protezione per l’accesso al sistema. All’interno ospita un processore Intel Core i3-1005G1 quad-core con una frequenza massima di ben 3,6GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB. Anche dal punto di vista della connettività il computer riesce a soddisfare praticamente qualunque esigenza. Le porte USB sono 4, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente anche una porta USB 3.2 Type-C perfetta per collegare un HUB ed espandere notevolmente il numero di porte del computer. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth indispensabile per collegare ulteriori periferiche di input senza occupare le porte USB.

Grazie ad uno sconto del 17%, l’Asus A416 è disponibile su Amazon a soli 499 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino. In più, al momento del pagamento puoi utilizzare la Carta del Docente e coprire anche l’intero importo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.