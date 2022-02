Portatile Teclast (Windows 11): lo sconto raddoppia

Chi è alla ricerca di un computer portatile versatile ed economico, oggi può prendere in considerazione il modello Teclast F7 Plus 2 proposto su Amazon a prezzo stracciato. Allo sconto applicato in automatico si aggiunge un coupon da attivare direttamente sullo store, per portare la spesa al minimo storico.

Teclast F7 Plus 2 in sconto: le caratteristiche

Sono queste le specifiche tecniche che rendono il laptop adatto a studio, navigazione, intrattenimento multimediale e produttività di base: display da 14,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot microSD, tastiera retroilluminata, grande touchpad, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e batteria capiente per un’autonomia elevata. Altre informazioni nella scheda del prodotto.

Nella descrizione completa si legge chiaramente della possibilità di effettuare l’aggiornamento al nuovo Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva, mentre il sistema operativo preinstallato all’acquisto è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Teclast F7 Plus 2 al prezzo finale di 286,99 euro invece di 389,99 euro come da listino, approfittando di uno sconto totale da 103,00 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita: tutto ciò che devi fare per approfittare dell’occasione è attivare il coupon Amazon proposto oggi.

