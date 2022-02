Il Mini PC che puoi mettere in tasca (COUPON)

Piccolo, davvero molto piccolo, ma non per questo privo delle caratteristiche che servono per navigazione, intrattenimento multimediale e produttività di base. Stiamo parlando di CHUWI LarkBox Pro, un Mini PC proposto oggi su Amazon con un coupon sconto di 40 euro da attivare direttamente nella scheda del prodotto.

CHUWI LarkBox Pro, il Mini PC davvero mini

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche che lo rendono versatile: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage, porta HDMI per l’uscita video con supporto alla risoluzione 4K, slot microSD, jack audio a cui connettere auricolari o altoparlanti, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, porte USB 3.0 Type-A e Type-C. Il tutto in dimensioni pari a soli 61x61x43 mm. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Il design del case è studiato in modo da favorire una dissipazione del calore ottimale. Lato software, come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

In questo momento hai l’opportunità di acquistare CHUWI LarkBox Pro al prezzo finale di soli 179 euro invece di 219 euro come da listino. Il Mini PC è disponibile immediatamente e con spedizione gratuita a domicilio: se lo compri subito, entro mercoledì sarà a casa tua.

