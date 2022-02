Decoder TV: questo multifunzione è in FORTE SCONTO

Il nuovo digitale terrestre sta arrivando in tutta Italia: per continuare a ricevere tutti i canali è necessario assicurarsi che il proprio televisore supporto la tecnologia. In caso contrario, non serve cambiarlo, basta acquistare un decoder DVB-T2 con una spesa contenuta. Oggi segnaliamo il modello FENNER GX2 proposto su Amazon con uno sconto del 32% sul prezzo di listino.

FENNER GX2 è il decoder multifunzione che cerchi

Si tratta di un dispositivo multifunzione che fa della versatilità il suo punto di forza. Oltre a ricevere i canali TV può infatti diventare un lettore multimediale per riprodurre contenuti da una chiavetta USB e persino connettersi a Internet per eseguire lo streaming dei video di YouTube o per consultare le previsioni meteo. Non mancano un telecomando 2-in-1 fornito in dotazione, comodi pulsanti sul pannello frontale funzionalità di parental control utili ai genitori. Altre informazioni nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, è compatibile con tutti gli standard più recenti come HEVC Main10, H.265 e MPEG-4. In questo modo si può essere certi di ricevere tutti i canali per gli anni a venire.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare il decoder FENNER GX2 per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di 23,90 euro invece di 34,99 euro come da listino. La consegna a domicilio avviene in un paio di giorni con spedizione gratuita.

Stessa identica spesa per il modello FENNER GX1, il dispositivo più venduto su Amazon per la categoria “Ricevitori via cavo”.

