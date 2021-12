Laptop Windows 11 a prezzo stracciato: ora su Amazon

Quanto costa un computer portatile pronto per Windows 11, con caratteristiche tali da renderlo versatile e racchiuso in una scocca sottile e elegante? Per conoscere la risposta, dai un'occhiata a Teclast F7 Plus 3, acquistabile oggi su Amazon con un coupon da 60 euro di sconto immediato.

Teclast F7 Plus 3: -60 euro, basta un click

Curiosi di conoscere le specifiche tecniche che rendono il laptop adatto a produttività, didattica a distanza, navigazione e intrattenimento multimediale? Eccole: display Full HD da 14 pollici con cornici sottili, CPU Intel Gemini Lake N4120, GPU ‎Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB (c'è uno slot per l'eventuale espansione), webcam con microfono, altoparlanti stereo, WiFi, Bluetooth, uscita video mini-HDMI, porte USB 2.0 e 3.0, lettore microSD, jack audio e batteria capiente. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare la scheda del prodotto.

Come scritto, Teclast F7 Plus 3 è pronto per l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Oggi puoi acquistare il laptop approfittando del coupon Amazon al prezzo finale di soli 339,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.