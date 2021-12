Un coupon Amazon per questo Mini PC con Windows 11

Iniziare l'anno con il piede giusto: se sei su questa pagina, lo stai facendo bene, hai l'opportunità di allestire la tua nuova postazione desktop per il lavoro allo studio allungando le mani su Beelink SER3 con il coupon sconto dal valore di 34 euro proposto oggi da Amazon. Il Mini PC offre un comparto hardware di alto livello.

Beelink SER3: il Mini PC che stai cercando è in sconto

Queste le più importanti specifiche tecniche incluse, sufficienti per rimpiazzare in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale e più ingombrante: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon Vega 10, 16 GB di RAM DDR4, SSD Kingston NVMe da 500 GB per lo storage (con possibilità di espansione), due uscite video HDMI con supporto al 4K per una configurazione multi-monitor, quattro porte USB 3.0, una Type-C, slot Ethernet, jack audio, WiFi e Bluetooth. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con supporto per l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In queste ore si ha la possibilità di acquistare Beelink SER3 al prezzo finale di 565 euro approfittando del coupon sconto proposto oggi da Amazon. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita. Il Mini PC ha ottenuto un rating pari a 4,4/5 stelle dai clienti che hanno già avuto modo di metterlo alla prova, a testimonianza della sua qualità.