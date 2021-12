Samsung 980 Pro: l'SSD PCIe 4.0 senza compromessi in offerta

Se sei alla ricerca di un buon SSD NVMe e di compromessi non vuoi sentirne parlare, allora le offerte di Natale di Amazon hanno quello che fa per te. Stiamo parlando dell’SSD Samsung 980 Pro 500GB, un disco che sfrutta il protocollo PCIe 4.0 con prestazioni al top della categoria, oggi a soli 119 euro su Amazon.

SSD NVMe Samsung 980 Pro 500GB: caratteristiche tecniche

Il 980 Pro di Samsung è una soluzione pensata in particolare per i professionisti o per i videogiocatori che pretendono il massimo. Il design è quello standard per questo tipo di unità, l’M.2 2280 ed è quindi indispensabile avere uno slot dedicato sulla scheda madre. Le velocità in lettura e scrittura sono davvero mostruose e raggiungono rispettivamente i 6900MB/s e 5000MB/s. Ovviamente dovrai assicurarti che il tuo PC (laptop o desktop) supporti il protocollo PCIe 4.0. In caso contrario potrai ugualmente utilizzare il disco, ma con velocità limitate dal bandwidth del protocollo PCIe 3.0. Parliamo di un’unità dedicata soprattutto a chi necessita di gestire importanti flussi di lavoro nel minor tempo possibile.

Si adatta, però, anche alle piattaforme da gaming riducendo in maniera a dir poco evidente i tempi di caricamento dei giochi. È uno dei pochi SSD, infatti, ad essere pienamente compatibile con PS5 grazie alle performance eccellenti. Ad accompagnare il disco l’immancabile software Magician di Samsung. Da qui sarà possibile verificare lo stato di salute dell’unità, lo spazio impegnato ed eventualmente clonare il vecchio hard disk per passare al nuovo SSD. Non manca neanche una funzione che consente di ottimizzare il disco per ogni singola applicazione, così da ottenere prestazioni elevate e costanti. In sostanza, uno dei migliori SSD NVMe attualmente in commercio.

Grazie ad uno sconto del 20%, su Amazon il Samsung 980 Pro da 500GB è disponibile a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 30 euro sul prezzo di listino.