Seagate Expansion Portable 4TB: tanto spazio in un formato compatto

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, ma vorresti avere i tuoi dati sempre con te, allora un buon hard disk esterno è ciò che ti serve. In questo caso ti suggeriamo il Seagate Expansion Portable 4TB, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di capacità, con un formato estremamente compatto a soli 93,50 euro su Amazon.

Hard disk esterno Seagate Expansion Portable 4TB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto semplice, dal design molto piacevole. La superfice è completamente texturizzata e non manca un pratico LED per monitorare l’attività del disco. La capacità, come premesso, è da ben 4TB consentendo di archiviare enormi quantità di foto, video e un’infinità di documenti. Si tratta di un’unità che si adatta perfettamente sia all’utilizzo professionale che privato, magari condividendola sulla rete di casa. L’interfaccia utilizzata naturalmente è quella USB 3.0 che con un bandwidth di 5Gbps consente di effettuare rapidamente il backup del PC. È compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, Mac OS o Linux, trattandosi di una periferica plug and play. Tuttavia, può essere utilizzata come espansione di memoria anche per le console, naturalmente previa relativa formattazione.

Una delle caratteristiche più interessanti della proposta di Seagate, però, è il servizio Rescue incluso. Per la durata di 2 anni l’azienda si impegna a recuperare i dati persi a causa di un malfunzionamento del disco. Questo a riprova della qualità e dell’affidabilità che Seagate investe nelle sue periferiche di memorizzazione. A chiudere la dotazione ci pensa Seagate Dashboard, che consente di verificare lo stato del disco e programmare backup automatici, anche dei singoli file ritenuti più importanti. Insomma, un pacchetto davvero completo per salvaguardare i tuoi dati e averli sempre con te.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Seagate Expansion Portable 4TB può essere acquistato su Amazon a soli 93,50 euro per un risparmio di 31,50 euro sul prezzo di listino.