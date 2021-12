Smartwatch ibridi Fossil: BOMBA di Natale in vetrina su Amazon

Fossil cala gli assi e li mette in vetrina su Amazon per una ennesima occasione di Natale a disposizione di chi arriverà in tempo. Quattro modelli di smartwatch ibridi (decisamente i più eleganti del genere) sono infatti in fortissimo sconto, pronti a finire nel carrello di chi ne apprezzerà le linee classiche in connubio con le funzionalità smart incluse.

Fossil HR Collider, prezzo WOW

La linea è quella dei Fossil HR Collider, smartwatch con quadrante rotondo e dotati di sistema operativo Android Wear 2.9. Dotato di una autonomia di 2 settimane, contempla cardiofrequenzimetro, monitoraggio dell'attività del sonno e proietta le notifiche provenienti dallo smartphone. Compatibile sia con iPhone che con Android, è disponibile in più colori con prezzi decisamente “WOW”.

Questi i quattro modelli disponibili:

Se la versione nera è decisamente quella più conveniente, la versione marrone scuro ha un tocco di classe in più ed uno sconto di oltre il 40% a rendere il modello il più appetibile tra i quattro.

Qualunque sia la tua scelta, approfittane prima che l'offerta scada: le offerte di Natale sono dei mordi-e-fuggi di cui bisogna servirsi rapidamente per non lasciare nel carrello soltanto il rammarico di aver perso l'occasione.